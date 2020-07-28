Відомий радянський каскадер з фільму "Бережись автомобіля" Олександр Мікулін потрапив у ДТП біля Николиної Гори, що недалеко від Москви (Росія).

Відео аварії опублікували в Telegram-каналі "112". За попередньою інформацією, Мікулін за кермом ретро спорткара Chevrolet Corvette 1957 року зіткнувся з іномаркою. Про стан потерпілих поки не відомо (відео дивіться нижче).

На опублікованих кадрах видно, що на узбіччі стоїть пом'ятий раритет каскадера. Поруч співробітники поліції розбираються в ситуації.

Відзначимо, що Мікулін за роки кар'єри взяв участь в близько 70 фільмах. Зокрема, навчав водінню Інокентія Смоктуновського для ролі в фільмі Ельдара Рязанова "Бережись автомобіля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 30-річного актора фільму "Сволота" Іллі Сисоєва друг викрав Лексус RX 300 і потрапив на ньому в ДТП.