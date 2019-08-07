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Відомий радянський актор потрапив до лікарні з інсультом

3.1т Читати матеріал російською

Відомий радянський і російський актор театру і кіно Валентин Гафт переніс інсульт і був доставлений в одну з лікарень Москви.

Як повідомив телеграм-канал 112, в реанімацію актор потрапив трохи більше тижня тому. Причиною звернення стало різке погіршення здоров'я.

Валентин Гафт

Валентин Гафт

112

83-річного народного артиста привезли в лікарню самостійно. Стан артиста викликав серйозні побоювання і артиста госпіталізували в реанімацію, зараз його стан стабілізувався.

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Відомий радянський актор потрапив до лікарні з інсультом

Відзначимо, що проблеми зі здоров'ям у Гафта давно. Відомо, що у артиста прогресує хвороба Паркінсона. Пересувається він виключно в інвалідному візку.

Як повідомила дружина Гафта Ольга Остроумова, він дійсно перебуває в лікарні, але стан в нормі. "Почуває себе задовільно. Лікарі навколо нього. Я поруч. Все нормально", - сказала вона в коментарі каналу 360.tv.

Про діагноз актора Остроумова нічого говорити не стала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році СБУ заборонила Валентину Гафту в'їзд в Україну терміном на 5 років.

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Особа
Валентин Гафт
Місце
Росія
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