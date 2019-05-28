Відомий пропагандист Кремля різко поправився: фото до і після

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевніков різко поправився.

Так, на це звернули увагу шанувальники зірки, після виходу чергового анонса авторського шоу Корчевнікова "Судьба человека", повідомляє Starhit.

На їхню думку, Борис набрав кілька кілограмів, і тепер виглядає куди більш солідно. "Обожнюю Корчевнікова, але він помітно поправився", "Так, набрав пару кілограмів, але хіба це важливо? Набагато ціннішими є якості людини, а не його зовнішність", — міркували фанати ведучого.

Борис Корчевніков Фото: foma.ru

Зазначимо, що сам ведучий ніяк не коментує ситуацію, що склалася. Раніше артиста завжди хвалили за прекрасну фізичну форму. Сам він зізнавався, що не є прихильником фітнесу і дієт, але завдяки насиченому графіку роботи не набирає зайвих кілограмів.

Борис Корчевніков Фото до і після

Також нагадаємо, що у 2015 році у Корчевнікова знайшли доброякісну пухлину мозку. Тоді новоутворення вдалося вчасно виявити і видалити. До слова, деякі шанувальники припустили, що зайві кілограми — це результат чергового курсу гормонального лікування. Однак раніше Борис неодноразово підкреслював, що він абсолютно здоровий, а інакше не зміг би так багато працювати.

Борис Корчевніков Фото: iz.ru

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