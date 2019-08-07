Відомий пропагандист Кремля потрапив у ДТП: що відомо

Російський телеведучий і пропагандист Борис Корчевников потрапив у ДТП разом із друзями.
Про це розповів журналіст Роман Голованов на своїй сторінці в Instagram, пояснивши, що в аварію машина потрапила після того, як вони відвідали П`ятницьку Церкву в Стариці.
"Причастилися в Стариці, поїли вірменський шашлик, збили козулю. А на десерт – морозиво. На жаль, розбито машину батька Павла. Але всі живі. Помоліться за батюшку. У нього тепер багато клопоту", – написав Голованов.
Вони відсвяткували іменини Корчевнікова, у зв'язку із чим і зібралися в поїздку. У компанії був сам телеведучий, який опублікував фото до аварії, ієрей Павло Островський і Голованов. На своїй сторінці в Instagram священик привітав пропагандиста з іменинами в Instagram і згадав, що той допомагає відновлювати храми.
"Борю, як добре, що ти працюєш на благо церкви. Знаєш, адже так багато талановитих людей розтрачують свої таланти не відомо на що. А ти – приклад для багатьох православних християн і для мене теж. Сьогодні ми весь день з тобою метушилися, і я навіть не привітав тебе. Нехай Господь благословить тебе і зміцнить у всьому", – написав він.
Відзначаємо іменини Бориса В'ячеславовича @ b.korchevnikov: причастилися в Стариці, поїли вірменський шашлик, збили козулю. А на десерт - морозиво. • На жаль, розбита машина батька Павла @pavelostrovski. Але всі живі. Помоліться за батюшку. У нього тепер багато клопоту.
Хочеться від щирого серця привітати Бориса Корчевніковим @ b.korchevnikov з іменинами. ⠀ Борь, як добре, що ти працюєш на благо Церкви ... Знаєш, адже є так багато талановитих людей, які витрачають свої обдарування не зрозумій на що ... А ти приклад для багатьох православних християн - і без всякої лестощів кажу - для мене теж. ⠀ Якось сьогодні ми весь день метушилися з тобою, що я навіть не привітав тебе. Ось доповнюю втрачене тут; та й передплатники мої також з радістю приєднаються до моїх слів. ⠀ Бажаю тобі Боря того, чого ти й сам собі бажаєш: щоб завжди бути з Христом нашим воскреслим! ⠀ Нехай Господь благословить тебе і зміцнить у всьому! ⠀ Люблю тебе, брат мій. Радію за тебе і молюся завжди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно користувачі помітили, що Корчевников різко набрав вагу.
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