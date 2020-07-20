Відомий християнський письменник після 16 років шлюбу зробив камінг-аут

Християнський дитячий письменник Метью Пол Тернер публічно зробив камінг-аут і заявив, що розлучається зі своєю дружиною Джесікою, щоб "прийняти свободу, надію і Бога як гей".

Пара перебувала у шлюбі з 2004 року, у них троє дітей. Як зізнався чоловік на своїй сторінці у Facebook, розповісти дітям про свою нетрадиційну орієнтацію було найскладнішим з того, що він коли-небудь робив.

"Бути геєм – не нове відкриття для мене. Однак, як той, хто провів більше 30 років в консервативних євангельських церквах, досліджуючи Бога за допомогою консервативної теології, я довгий час жив, переповнений страхом, соромом і ненавистю до себе", – сказав письменник.

Метью Пол Тернер з сім'єю Disrn

Відзначимо, що Тернер – автор дитячого бестселера Wall Street Journal "Коли я молюся за тебе". Крім дитячих книг, він є автором книг "Євангеліє від кав'ярні" і "Провокаційна віра". Дружина письменника – Джессіка Тернер – теж християнська письменниця, яка веде блог у The Mom Creative.

Метью Пол Тернер зізнався, що є геєм Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 41-річний ветеран АТО Василь Давиденко публічно заявив, що є геєм. Чоловік служив у ЗСУ, потім перейшов в один із добровольчих батальйонів Національної гвардії.