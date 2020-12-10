Відомий британський співак заявив, що планує стерилізуватися і більше не мати дітей

Відомий співак і соліст гурту Boyzone 43-річний Ронан Кітінг заявив про те, що хоче стерилізуватися. На даний момент він готується до хірургічної операції вазектомії, під час якої здійснюється перев'язка або видалення фрагмента сім'явивідних проток.

За словами знаменитості, у нього вже є п'ятеро дітей і цього йому цілком достатньо. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як стало відомо, у Кітінга від першого шлюбу з моделлю Івонн Конноллі є троє дітей. А друга дружина Сторм Уіхтріц народила співакові ще одного сина та доньку.

Варто зазначити, що про стерилізацію заговорила його дружина Сторм, тому добре обміркувавши цю тему – він зважився на операцію.

Нагадаємо, Ронан Кітінг – один із солістів гурту Boyzone з моменту її заснування і на сьогоднішній день. Крім того, співак також займається сольною діяльністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група Boyzone вирішила випустити новий альбом на згадку про загиблого вокаліста Стівена Гейтлі.