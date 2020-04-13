Відомий британський комік помер від коронавірусу

Британський комік і актор Тім Брук-Тейлор, зірка і сценарист серіалу "The Goodies", помер після зараження коронавірусом.

Бруку-Тейлору було 79 років. Про це повідомляє Independent.

Інформацію про смерть актора підтвердив його агент.

"The Goodies" виходили з 1970-го по 1982 рік. Брук-Тейлор створював ситком разом з коміками Гремом Гарденом і Біллом Одді.

Артист також знявся в серіалах "Абсолютна влада", "Булл", "Перехрестя", "Однією ногою в могилі", "Лікарі" і "Биття серця" і з'явився у фільмах "Монті Пайтон зустрічаються на околиці", "Один з тринадцяти" і "Як дратувати людей". Він виступив одним зі сценаристів картин "Монті Пайтон в Голівуді" і "Ми знаємо, де ти живеш".

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