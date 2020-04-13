Головна Новини
13 квітня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Відомий британський комік помер від коронавірусу

1.6т
Читати матеріал російською

Британський комік і актор Тім Брук-Тейлор, зірка і сценарист серіалу "The Goodies", помер після зараження коронавірусом.

Бруку-Тейлору було 79 років. Про це повідомляє Independent.

Відомий британський комік помер від коронавірусу

Інформацію про смерть актора підтвердив його агент.

"The Goodies" виходили з 1970-го по 1982 рік. Брук-Тейлор створював ситком разом з коміками Гремом Гарденом і Біллом Одді.

Відомий британський комік помер від коронавірусу

Артист також знявся в серіалах "Абсолютна влада", "Булл", "Перехрестя", "Однією ногою в могилі", "Лікарі" і "Биття серця" і з'явився у фільмах "Монті Пайтон зустрічаються на околиці", "Один з тринадцяти" і "Як дратувати людей". Він виступив одним зі сценаристів картин "Монті Пайтон в Голівуді" і "Ми знаємо, де ти живеш".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавируса за добу померли три її близьких людини.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги