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Відомий боллівудський актор наклав на себе руки

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Відомий боллівудський актор наклав на себе руки

Боллівудський актор Сушант Сінгх Раджпут укоротив собі віку.

Артиста, якому було 34 роки, знайшли в його квартирі в Мумбаї, повідомив The Sun.

Зазначається, що смерть зірки Боллівуду від суїциду підтвердили медики й поліцейські. Зараз за фактом смерті зірки відкрито кримінальне провадження. Відомо, що він не залишив передсмертної записки.

Сушант Сінгх Раджпут

Сушант Сінгх Раджпут

Також повідомляється, що кілька днів тому з життя пішла ексменеджерка Сушанта – Дішан Саліан, якій було всього 28 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на 84 році життя помер легендарний актор СРСР Михайло Кокшенов.

ІндіяМумбаїБоллівуд
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