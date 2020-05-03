Відома блогерка з РФ розгромила Рудковську через хворобу сина

Скандальна російська блогерка Лєна Миро жорстко висловилася про ведучу Яну Рудковську через передбачувану хворобу її сина Олександра. Так, у мережі припустили, що у дитини синдром Аспергера.

Про це Миро висловилася у своєму особистому блозі. Крім того, вона заявила, що Рудковська не повинна була народжувати дитину.

"Я впевнена, що дітей потрібно народжувати в 18, а не від протухлих яйцеклітин, сперматозоїдів і сурогатних матерів. Тільки в цьому випадку твоя дитина має шанси народитися здоровою. Якщо ж ти все життя чіпляла статеві інфекції, пила алкоголь, курила чи вживала наркотики, то у дитини, яку ти народиш на старості років, з величезною ймовірністю будуть проблеми зі здоров'ям і психікою", – заявила Міро.

Лєна Миро

"Я відверто скажу, що не люблю і зневажаю бабу Ягу Рудковську, і основна причина цього – ні, не її минуле і не валізи – ставлення до дітей. Одного віджала у рідної матері. Другого садить в комору, і ось він, бідний хлопчисько, цілком імовірно, що просто хворий. І лікують його не любов'ю-турботою, а дисципліною, яку легко сплутати з жорстокістю", – додала блогерка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома російська блогерка Лєна Миро розкритикувала поведінку Оксани Самойлової після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність.

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