"Відкачували 16 годин": відомий блогер ледь не загинув на зйомках "Останнього героя" на Філіппінах

Відомий російський автоблогер Ерік Давидич (Кітуашвілі) не відмовився від пропозиції знятися в телешоу "Останній герой", попри цукровий діабет. Так, сильна спека і 36-годинне голодування привели до того, що він втратив свідомість та мало не впав у кому.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", автоблогера відкачували 16 годин, лікарі діагностували у нього гіпоглікемію. Брак глюкози міг привести до порушень роботи мозку і смерті, але все обійшлося.

Ерік Давидич Фото: instagram/eric_davidich

Ерік Давидич Фото: instagram/eric_davidich

"Я відчув, що не можу стояти. Стан такий, як ніби випив пляшку горілки", – привів слова Давидича Telegram-канал "Mash".

Ерік Давидич Фото: instagram/eric_davidich

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 35-річний тайваньсько-канадський актор і модель Годфрі Гао помер на зйомках китайського екшн-реаліті Chase Me. Гао стало погано під час бігу на одному з етапів змагань.

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