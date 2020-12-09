Відомий американський композитор Гарольд Бадд помер від коронавірусу

Відомий американський композитор і поет-авангардист Гарольд Бадд помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє видання Rolling Stone з посиланням на менеджера артиста Стіва Такакі. На момент смерті композитору було 84 роки.

Близький друг Бадда Робін Гатрі з Cocteau Twins відреагував на особистій сторінці в Facebook на смерть композитора. Він заявив, що почувається після цієї новини "спустошеним і розбитим".

"Багато ділився з Гарольдом відтоді, як ми були молоді, відтоді, як він був хворий, багато ділився з Гарольдом протягом останніх 35 років. Почуття спустошеності, розбитості, розгубленості й непідготовленості до цього... Спочивай із миром, друг", – написав він.

Гарольд Бадд thewire.co.uk

Гарольд Бадд – американський композитор авангардної та ембієнт-музики. Народився у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Його кар'єра композитора почалася 1962 року. У 1966 році він закінчив Університет Південної Каліфорнії зі ступенем музичного композитора. Він розробив унікальний й потужний стиль ембієнт-музики.

Композитор співпрацював із відомими музикантами: Браяном Іно, Робіном Гатрі, Акірою Рабле, Енді Партріджем та багатьма іншими.

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