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Відомий "алмазний" мільярдер помер, намагаючись збільшити пеніс

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Мільярдер і торговець діамантами Ехуд Ланіадо помер під час операції зі збільшення пеніса в елітній паризькій клініці на Єлисейських полях у Парижі.

Як повідомляє The Mirror, одному з найбільших гравців бельгійсько-ізраїльського походження на алмазному ринку на момент фатального хірургічного втручання було 65 років.

Уточнюється, що до смерті призвели ускладнення під час операції. Зокрема, у нього стався серцевий напад, коли речовина вводилася в пеніс. Інформацію про смерть мільярдера підтвердила компанія Omega Diamonds, що базується в бельгійському місті Антверпен.

Відомий "алмазний" мільярдер помер, намагаючись збільшити пеніс
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Всесвітньо відомий ведучий помер під час сексу з чоловіком

"Ми з великим сумом підтверджуємо, що наш засновник Ехуд Ар'є Ланіадо помер", – повідомили в його компанії.

Один зі старих друзів, який побажав залишитися неназваним, розповів, що Ланіадо називали в близьких колах "аргентинцем", тому що він був схожий на танцюриста танго.

"Він завжди був зосереджений на зовнішності і на тому, як його сприймали інші", – зізналося джерело, уточнивши, що мільярдер був невисокого зросту.

Відомий "алмазний" мільярдер помер, намагаючись збільшити пеніс

За даними видання, Ланіадо володів найдорожчим пентхаусом у Монако вартістю понад 30 мільйонів фунтів стерлінгів, а також будинком в передмісті Лос-Анджелеса, де любив випивати елітне вино Chateau Margaux (Шато Марго) з моделями і знаменитостями.

Знайомі діляться спогадами, що мільярдера вважали одним з найбільших експертів в оцінці необроблених алмазів на міжнародному рівні. У 2015 році він продав найдорожчий в світі діамант "Голубая луна Жозефіни" бізнесмену з Гонконгу.

Відомий "алмазний" мільярдер помер, намагаючись збільшити пеніс

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно британець Ендрю Уорлд впав у кому після першого у своєму житті сексу. Лікарі вживили йому бионический пеніс.

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Місце
ФранціяПариж
Теги
шоу-бизнесКрасапластична хірургія
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Как причудливо тасуются карты.....
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Попова Ольга
Попова Ольга
А БОТОКС НЕ ЗДОХ ДАЖЕ МОРДУ ПОДКАЧАЛ , А ЯЗЫК ?
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Какой бесславный конец...
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