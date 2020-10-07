Відома журналістка про концерт Полякової в Харкові: Олю, ну ти ж помираєш з голоду

Відома журналістка Наталія Влащенко засудила виступ співачки Олі Полякової в Харкові, який спровокував галас у мережі. Вона зазначила, що в період, коли в Україні зростає захворюваність на коронавірус, зірки "можуть пів року потерпіти без концертів".

Також Влащенко акцентувала увагу на тому, що на концерті Полякової практично ніхто з глядачів не надягнув маску і не дотримувався соціальної дистанції. Про це йшлося в новому випуску проєкту "Влащенко LIVE" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В Україні зростає захворюваність на коронавірус, може настати момент, коли вільних ліжок у лікарнях просто не буде... Оля Полякова зібрала безкоштовний концерт для жителів Харкова, куди прийшли 2 тис. осіб, а на халяву – і оцет солодкий. Зрозуміло, що для Олі цей концерт не був безкоштовним, їй заплатили політики, тому що в Україні скоро вибори. Ви багато бачите там людей у масках? Ні, тому що на вулиці важко в масці. Зрозуміло, що людині потрібно ходити на роботу, їздити в транспорті і заходити в масці в магазини, тому що життя триває. Але людині можна потерпіти пів року без концертів", – висловилася журналістка.

Вона також "присоромила" співачку, так як збирати натовп під час пандемії і карантину, на її думку, було неправильним рішенням.

"Я не нав'язую свою думку, але мені здається, що ось ця відповідальність один за одного – зараз це дуже важлива історія. Чомусь хочеться сказати: Олю, ну ти ж не вмираєш з голоду, у тебе все добре, у тебе чоловік бізнесмен. Ти ж не перукарка, яка живе на свою зарплату, ти не продавчиня. Ну можна було ж і потерпіти трохи, а не збирати в період зростання захворюваності на COVID-19 такий натовп?" – підсумувала Влащенко.

Нагадаємо, після концерту Полякової 3 жовтня в поліції Харківської області відкрили провадження за фактом порушення карантинних вимог. Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив із критикою органів місцевого самоврядування, які в період спалаху СOVID-19, змагаючись у передвиборчих перегонах, дозволяють проводити в регіонах масові заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Оля Полякова прокоментувала галас, який виник через її концерт у Харкові. Вона заявила, що настільки запеклі обговорення розгорілися через "передвиборчий ср*ч у країні".