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Відома в Росії актриса розповіла, як здолала рак

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Популярна російська актриса Олександра Яковлєва розповіла про те, як подолала онкологічне захворювання. В цілому зірка провела в клініках півтора року і перенесла тривалий курс хіміотерапії.

В ефірі шоу "Судьба человека" Яковлєва розповіла, що дізналася про хворобу зовсім випадково: стала скаржитися на самопочуття і за наполяганням друзів звернулася до лікарів.

Олександра Яковлєва

Олександра Яковлєва

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"Лікарі, звичайно, були в шоці, один з них навіть сказав, що мені залишилося всього кілька місяців. Однак після обстеження ми вирішили боротися. Я пам'ятаю, як лікар сказав, що у мене сильний організм. Це те, що в мене бабуся закладала з харчуванням, з хорошими продуктами. З кожною хімією мені ставало все краще і краще. Після сьомої хімії я встала і пішла", - розповіла зірка.

Олександра Яковлєва і Борис Корчевников на шоу "Доля людини"

Олександра Яковлєва і Борис Корчевников на шоу "Доля людини"

Скріншот з відео

Незважаючи на те, що лікування було складним і в фізичному, і в моральному плані, Яковлєва спеціально не розповідала нічого дітям.

"Повідомили сторонні люди. Я цього не хотіла, зробили в обхід мене. Коли дочка примчала до лікарні, я була в жахливому стані, навіть поговорити з нею не змогла. Я навмисно не хотіла їм розповідати, не бажала їх турбувати. У дітей свої життя, причому досить складні. Не хотіла, щоб вони жили моєю хворобою. Тим більше, вірила у зцілення", - підкреслила артистка.

Олександра Яковлєва на шоу "Доля людини"

Олександра Яковлєва на шоу "Доля людини"

Скріншот з відео

"Тоді мені сказали, що якщо після 20 опромінень пухлина продовжить рости, то мені залишиться лише кілька місяців. МРТ призначили на 17 травня, і я молилася, щоб все було добре. Пам'ятаю, коли з'ясувалося, що пухлина стабілізувалася, перестала рости, я побачила очі щасливих лікарів", - розповіла артистка.

Зараз Яковлєва продовжує регулярно проходити обстеження, її самопочуття нормалізувалося.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 50-річний російський актор і режисер Філіп Янковський ошелешив шанувальників своїм худим і виснаженим виглядом. У 2014 році стало відомо, що у нього розвинулася фолікулярна лімфома - онкологічне захворювання, що вражає селезінку, гортань, мигдалики, слизові оболонки органів травлення. Актор пройшов курс хіміотерапії, їздив лікуватися до Ізраїлю.

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