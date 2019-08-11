Відома українська балерина загинула в ДТП під Полтавою

Провідна солістка харківського балету Світлана Ісакова загинула в автокатастрофі, повертаючись з відпустки в Італії.

Про це повідомив Генеральний директор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенко Олег Орищенко на своїй сторінці в Facebook.

facebook.com/sveta.isakova.1

"Це сталося сьогодні о 1:00 ночі. Повертаючись з чоловіком з відпустки по Італії, на маршрутці з Борисполя до Харкова, в автокатастрофі, після множинних травм, в лікарні Полтави, померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя", – написав він.

facebook.com/sveta.isakova.1

facebook.com/sveta.isakova.1

Аварія сталася між селами Білоцерківське і Коноплянка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві у четвер, 1 серпня, внаслідок ДТП загинув відомий український діджей Олександр Лисогор (DMC Gabber). Аварія сталася на проспекті Перемоги в Святошинському районі.

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