Відома телеведуча зізналася в домаганнях вітчима

Відома американська телеведуча і актриса Елен Дедженерес відверто зізналася, що була жертвою домагань із боку вітчима в підлітковому віці.

За даними Daily Mail, батьки розлучилися, коли їй було 16 років, а незабаром мати вийшла знову заміж за Роя Груссендорфа.

Дедженерес уточнила, що приводом для домагань стала хвороба матері. Вона страждала від раку молочної залози. Вітчим нібито намагався перевірити груди дочки своєї дружини на предмет пухлини.

Еллен Дедженерес на ток-шоу

"Він сказав мені, що намацав пухлину в її грудях, тому повинен перевірити і мою. Переконав мене в тому, що змушений помацати мої груди, а потім намагався зробити це знову і знову", – зізналася телеведуча.

Вона уточнила, що подібні домагання тривали довго, тому їй довелося втекти з дому через вікно. Матері Дедженерес не наважилася розповісти, бо боялася зруйнувати її нове життя. Як з'ясувалося, вона назвали ім'я вітчима, бо його вже немає живих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше навколо актора Кевіна Спейсі розгорівся скандал через домагання. Хізер Юнру звинуватила його в спробі зґвалтування її сина. У квітні 2018 року прокуратура Лос-Анджелеса почала перевірку в зв'язку зі звинуваченнями в домаганнях.

Пізніше американський актор Ентоні Репп висунув Спейсі подібні звинувачення. Нібито зірка домагалася його близько 30 років тому, коли актор був неповнолітнім. Спейсі все заперечував, відповівши, що не пам'ятає такого інциденту. Більш того, він тоді зізнався в гомосексуальності. У 2019 Спейсі відкинув в суді звинувачення в сексуальних домаганнях до підлітка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!