Відома супермодель Емілі Ратаковскі вагітна первістком. Фото та відео

Американська супермодель і актриса Емілі Ратаковскі оголосила про свою вагітність. 29-річна дівчина чекає первістка.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото та відео, на яких добре видно кругленький живіт. На деяких кадрах Ратаковскі постала оголеною (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, новину про вагітність модель підтвердила в інтерв'ю журналу Vogue. За її словами, вони з чоловіком не будуть приховувати стать дитини.

"Ми не дізнаємося стать, поки нашій дитині не виповниться 18 років, і тоді вона сама повідомить нам про це", – сказала зірка.

Модель Емілі Ратаковскі оголосила про першу вагітність Vogue

Емілі Ратаковскі вагітна первістком Instagram Емілі Ратаковскі

Також вона додала, що перестала вірити в забобони і "пристріт".

"Раніше я вважала себе забобонною, але тепер дивлюся на речі інакше. Думка про те, що я можу "наврочити" щось, або віра в те, що я можу проектувати свої думки певним чином для досягнення певного результату, насправді називається "магічним мисленням", механізмом виживання, який створює ілюзію контролю над ситуацією", – підкреслила Ратаковскі.

Супермодель Емілі Ратаковскі показала кругленький живіт dailymail.co.uk

Емілі Ратаковскі заявила, що вагітна первістком dailymail.co.uk

Емілі Ратаковскі постала перед публікою з округленим животом dailymail.co.uk

Модель Емілі Ратаковскі розповіла про свою першу вагітність dailymail.co.uk

Нагадаємо, супермодель вийшла заміж в лютому 2018 року. Її чоловік – 30-річний Себастьян – актор, продюсер і партнер в кінокомпанії Elara Picture.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська модель Емілі Ратаковскі заявила, що піддалася сексуальному насильству з боку фотографа Джонатана Ледера після фотосесії в 2012 році.