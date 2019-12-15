Відома секс-бомба оголилася на камеру в образі Санти: гаряче фото

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників пікантним кадром.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в спокусливій білизні спиною до об'єктиву.
Зокрема, Чері вбралася в сексуальну комбінацію та шапочку Санти, підготувавшись таким чином до Нового року.
Ана Чері в образі Санти
instagram/anacheri
Вона стояла перед дзеркалом, тому шанувальники змогли в подробицях розглянути не тільки сідниці моделі, а й те, як вона виглядала спереду. Гаряче фото не залишило фоловерів байдужими.
"Мило", "Ти просто чудова жінка", "Чудова", "Прекрасна жінка", – відреагували шанувальники.
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Ана Чері
instagram / anacheri
Ана Чері
instagram / anacheri
Ана Чері
instagram / anacheri
Ана Чері
instagram / anacheri
Ана Чері
instagram / anacheri
Ана Чері
instagram / anacheri
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.
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