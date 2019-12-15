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15 грудня • оновлено в 04:33
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Відома секс-бомба оголилася на камеру в образі Санти: гаряче фото

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Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників пікантним кадром.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в спокусливій білизні спиною до об'єктиву.

Зокрема, Чері вбралася в сексуальну комбінацію та шапочку Санти, підготувавшись таким чином до Нового року.

Ана Чері в образі Санти

Ана Чері в образі Санти

instagram/anacheri

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Вона стояла перед дзеркалом, тому шанувальники змогли в подробицях розглянути не тільки сідниці моделі, а й те, як вона виглядала спереду. Гаряче фото не залишило фоловерів байдужими.

"Мило", "Ти просто чудова жінка", "Чудова", "Прекрасна жінка", – відреагували шанувальники.

Відома секс-бомба оголилася на камеру в образі Санти: гаряче фото
Відома секс-бомба оголилася на камеру в образі Санти: гаряче фото

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Ана Чері

Ана Чері

instagram / anacheri

Ана Чері

Ана Чері

instagram / anacheri

Ана Чері

Ана Чері

instagram / anacheri

Ана Чері

Ана Чері

instagram / anacheri

Ана Чері

Ана Чері

instagram / anacheri

Ана Чері

Ана Чері

instagram / anacheri

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.

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Автор
Дмитро Гриневич
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