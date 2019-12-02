Відома секс-бомба оголилася на камеру: гаряче фото

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері потішила шанувальників новим пікантним кадром.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в спокусливій білизні та береті, стоячи на ліжку.

Зокрема, Чері вбралася в корсет, чорні панчохи з підв'язками та крихітні трусики. Весь комплект підкреслив пишні форми моделі.

Ана Чері в спокусливій білизні instagram/anacheri

Шанувальники були в захваті від відвертого кадру знаменитості. У коментарях зазначили, що вона має дуже сексуальний і "гарячий вигляд".

"Чудова в чорній білизні", "Виходь за мене", "Гарна", "Вогонь", – написали користувачі.

Інші гарячі фото напівоголеної Ани Чері

Ана Чері в сітчастій білизні instagram/anacheri

Ана Чері в образі зайця – вид ззаду instagram/anacheri

Ана Чері – сексуальне фото instagram/anacheri

Ана Чері в спокусливій білизні instagram/anacheri

Гола Ана Чері в ліжку instagram/anacheri

Ана Чері в білизні й топі instagram/anacheri

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.

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