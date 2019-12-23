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23 грудня • оновлено в 05:24
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Відома секс-бомба без ліфчика розбурхала мережу гарячим фото

1.1т
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Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує без ліфчика, кокетливо прикриваючи пишні груди рукою.

Зокрема, Чері вбралася в крихітні трусики і накинула на плечі піджак, а груди підкреслила тонким ланцюжком.

Ана Чері знялася для фото без ліфчика

Ана Чері знялася для фото без ліфчика

instagram / anacheri

Фанати прийшли в захват від пікантної фотосесії зірки. Менш, ніж за день з моменту публікації під знімком поставили майже 400 тисяч відміток "подобається". У коментарях написали, що у неї гарні груди.

Відома секс-бомба без ліфчика розбурхала мережу гарячим фото
Відома секс-бомба без ліфчика розбурхала мережу гарячим фото
Ана Чері в білизні

Ана Чері в білизні

instagram / anacheri

Чері в боді

Чері в боді

instagram / anacheri

Ана Чері в спокусливій сукні

Ана Чері в спокусливій сукні

instagram / anacheri

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ана Черi
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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