Відома секс-бомба без ліфчика розбурхала мережу гарячим фото

Відома відвертими публікаціями фотомодель Ана Чері порадувала шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує без ліфчика, кокетливо прикриваючи пишні груди рукою.

Зокрема, Чері вбралася в крихітні трусики і накинула на плечі піджак, а груди підкреслила тонким ланцюжком.

Ана Чері знялася для фото без ліфчика instagram / anacheri

Фанати прийшли в захват від пікантної фотосесії зірки. Менш, ніж за день з моменту публікації під знімком поставили майже 400 тисяч відміток "подобається". У коментарях написали, що у неї гарні груди.

Ана Чері в білизні instagram / anacheri

Чері в боді instagram / anacheri

Ана Чері в спокусливій сукні instagram / anacheri

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Чері влаштувала розпусний танець на камеру в прозорому боді, показавши сідниці крупним планом.

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