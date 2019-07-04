Відома росіянка, якій чоловік відрубав руки, роздяглася для фотосесії

У 2017 році в Росії прогриміла історія про дівчину Маргариту Грачову, якій чоловік через ревнощі відрубав кисті рук. Через два роки 25-річна Маргарита взяла участь у відвертій фотосесії.

Спокусливі знімки дівчина показала на особистій сторінці в Instagram. Крім фото Грачова також поділилася в соцмережі роздумами про сприйняття себе і про сексуальність.

"Після трагедії 11 грудня 2017 року мені здавалося (хоча мені і зараз періодично це здається), що тепер я неприваблива! З дівчини, у якої особливо не було вад, я перетворилася в дівчину без руки і з безліччю шрамів. Чесно, я ще не навчилася до кінця приймати себе такою", – розговорилася Маргарита.

Маргарита Грачова Instagram @margoritka1211

"Іноді мене дуже засмучує і дратує, що моя ліва рука виглядає пухленькою і синьою від шрамів, на іншій руці чорний протез, а в короткій спідниці видно 4 величезних шрамb на нозі. Але сексуальність, це ж не тільки зовнішній вигляд. Це щось глибше, десь всередині!" – додала дівчина.

Нагадаємо, трагедія в родині Маргарити Грачової сталася 11 грудня 2017 року підмосковному місті Серпухові. Колишній чоловік Дмитро відвіз жінку в ліс і спотворив їй руки, відрубав кисті та вдарив сокирою по ногах. Після цього він доставив понівечену дружину в лікарню і здався поліції. Лікарі боролися за життя Грачової, провівши кілька важких операцій. Ліву кисть медикам вдалося врятувати, а праву замінили на біонічний протез. Суд засудив Дмитра до 14 років колонії суворого режиму.

Маргарита Грачова Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачова Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачова Instagram @margoritka1211

Як повідомляв OBOZREVATEL, племінниця Софії Ротару, співачка і дизайнер Софія Хлябич, більш відома під псевдонімом Соня Кей (Sonya Kay), під час подорожі в Барселону (Іспанія) зламала обидві руки.

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