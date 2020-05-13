Відома російська ведуча захворіла на коронавірус

Марія Дідик люди 17:51, 13.05.2020 Оновлено: 18:00, 13.05.2020

Російська ведуча і депутатка Оксана Пушкіна захворіла на коронавірус. На думку Пушкіної, вона заразилася коли доставляла лікарням засоби індивідуального захисту.

Про хворобу вона розповілау своєму Telegram-каналі.

"Переношу безсимптомно, по КТ зміни в легенях мінімальні, температури немає, якби не тест - ніколи б не подумала, що хворію. Тому сподіваюся вже зовсім скоро повернутися в лад - закон про профілактику домашнього насильства сам себе не прийме", - написала вона .

Раніше в спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що коронавірусом заразилися п'ять депутатів: Леонід Калашников, Дмитро Новіков та Світлана Максимова. Імена ще двох заразилися невідомі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів коронавірусом COVID-19 і знаходиться в лікарні.

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