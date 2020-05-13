Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Відома російська ведуча захворіла на коронавірус

7.1т
Читати матеріал російською

Російська ведуча і депутатка Оксана Пушкіна захворіла на коронавірус. На думку Пушкіної, вона заразилася коли доставляла лікарням засоби індивідуального захисту.

Про хворобу вона розповілау своєму Telegram-каналі.

Відома російська ведуча захворіла на коронавірус
Відома російська ведуча захворіла на коронавірус
"Переношу безсимптомно, по КТ зміни в легенях мінімальні, температури немає, якби не тест - ніколи б не подумала, що хворію. Тому сподіваюся вже зовсім скоро повернутися в лад - закон про профілактику домашнього насильства сам себе не прийме", - написала вона .

Раніше в спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив, що коронавірусом заразилися п'ять депутатів: Леонід Калашников, Дмитро Новіков та Світлана Максимова. Імена ще двох заразилися невідомі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів коронавірусом COVID-19 і знаходиться в лікарні.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги