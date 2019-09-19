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19 вересня • оновлено в 14:11
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Відома російська телеведуча попалася на інтимі з одним з "Иванушек": відео

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Російська телеведуча Юлія Барановська була помічена за поцілунками з солістом групи "Иванушки International" Кирилом Туриченко (відео дивіться нижче).

Так, пара разом відвідала день народження відомого продюсера Артема Сорокіна в московському караоке-клубі "Кінематограф". Барановська та Туриченко обіймалися, цілувалися і здавалися абсолютно щасливими, повідомляє портал Super.ru.

Відома російська телеведуча попалася на інтимі з одним з "Иванушек": відео

Юлія Барановська та Кирило Туриченко

Фото з Instagram

Відома російська телеведуча попалася на інтимі з одним з "Иванушек": відео

Юлія Барановська та Кирило Туриченко

Фото: vladtime.ru

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Нагадаємо, що Юлія раніше була майже 10 років в цивільному шлюбі з екс-футболістом збірної Росії Андрієм Аршавіним. Він пішов з сім'ї, коли телеведуча була вагітна їхньою третьою дитиною. Після того, як Барановська розійшлась з Аршавіним, вона тримала особисте життя в секреті.

Відома російська телеведуча попалася на інтимі з одним з "Иванушек": відео

Юлія Барановська та Андрій Аршавін

Фото: teleprogramma.pro

⚡️Юлю Барановську застали за поцілунками з Кирилом Туриченко, солістом групи "Иванушки". Вчора Super став свідками їх далеко не дружнього спілкування на отшумевшем дні народження відомого продюсера Артема Сорокіна в столичному караоке-клубі "Кінематограф". Пара села за один стіл і не відривалася один від одного весь вечір - вони сміялися і періодично цілувалися, не ховаючись ні від кого. ⠀ Про близькі стосунки 34-річної екс-дружини Андрія Аршавіна з 36-річним учасником "Иванушек" подейкували давно. На початку року Барановська була гостем дня народження співака, а також з'являлася в його компанії на заходах. ⠀ Як вважаєте Кирило і Юля підходять один одному? 💞

Публікація від SUPER (@ super.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку екс-чоловіка Андрія Аршавіна.

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Росія
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