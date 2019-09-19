Відома російська телеведуча попалася на інтимі з одним з "Иванушек": відео

Російська телеведуча Юлія Барановська була помічена за поцілунками з солістом групи "Иванушки International" Кирилом Туриченко (відео дивіться нижче).

Так, пара разом відвідала день народження відомого продюсера Артема Сорокіна в московському караоке-клубі "Кінематограф". Барановська та Туриченко обіймалися, цілувалися і здавалися абсолютно щасливими, повідомляє портал Super.ru.

Юлія Барановська та Кирило Туриченко Фото з Instagram

Юлія Барановська та Кирило Туриченко Фото: vladtime.ru

Нагадаємо, що Юлія раніше була майже 10 років в цивільному шлюбі з екс-футболістом збірної Росії Андрієм Аршавіним. Він пішов з сім'ї, коли телеведуча була вагітна їхньою третьою дитиною. Після того, як Барановська розійшлась з Аршавіним, вона тримала особисте життя в секреті.

Юлія Барановська та Андрій Аршавін Фото: teleprogramma.pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку екс-чоловіка Андрія Аршавіна.

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