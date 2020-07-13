Відома російська блогерка вийшла заміж за 20-річного сина свого ексчоловіка

Відома російська Instagram-блогерка Марина Балмашева вийшла заміж за 20-річного пасинка Володимира – сина ексчоловіка Олексія Шавиріна.

Пара поділилася весільними знімками в Instagram. Вони вирішили офіційно оформити стосунки після того, як дізналися, що Балмашева вагітна. Майбутній дитині 11-12 тижнів (щоб переглянути фото пари, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік і дружина. Величезне спасибі за ваші теплі слова", – підписала 35-річна блогерка фото в Instagram.

У соцмережі Балмашева розповіла, що познайомилася з Володимиром, коли йому було 7 років. За її словами, він завжди "був усміхненим і смішним".

Марина Балмашева з пасинком Володимиром Instagram @marina_balmasheva

Марина Балмашева прожила 14 років у шлюбі з чоловіком Олексієм Шавиріним. Вони розлучилися на початку 2020 року. До цього вона схудла на 60 кг. У пари не виходило зачати дитину, тому вони взяли на виховання п'ятьох дітей. Прийомних дітей жінці суд заборонив виховувати. Зараз вона може відвідувати їх, але не фотографувати або забирати до себе.

Двоє синів від попереднього шлюбу чоловіка жили з матір'ю, але потім переїхали до батька. Шавирін розповів, що почав помічати, як Балмашева фліртує з сином Володимиром, коли йому було 16 років. Згодом чоловік застав їх в одному ліжку. Ексчоловік блогерки впевнений, що вона спокусила юнака.

Марина Балмашева з пасинком Володимиром Instagram @marina_balmasheva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська блогерка Катерина Діденко, чоловік і друзі якої загинули на вечірці з сухим льодом, заявила, що її доходи збільшилися втричі.