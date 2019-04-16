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Відома російська актриса завела мережу фото без білизни

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Російська актриса і співачка Дар'я Чаруша захопила користувачів мережі пікантним фото. На ньому вона позувала в джинсах і майці, але при цьому на ній не було білизни.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Відома російська актриса завела мережу фото без білизни

vokrug.tv

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Я можу нескінченно експлуатувати цю фотосесію, тому що це навіть не я. Це вже муха в бурштині часу, яка застигла в очікуванні можливого повторення. Може в цьому житті, а може багато життів після .... а може до ... ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ Останнє моє відкриття, що час це не річка, це океан. ⠀⠀ А напрямків у океану може бути нескінченна можливу кількість. ⠀⠀ Є тільки сьогодення, яке виробляє невтомну експансію в усі можливе боку. І ми ... вибирай куди плисти ⠀⠀ 📸 @timofeykolesnikov ⠀⠀ muah @igorchikboyko ⠀⠀ стиль моєї божественної # Кудевіч для виходу Сансари, мого улюбленого кліпу якраз про час. # сансара # Чаруша # дашачаруша # час

Публікація від Даша Чаруша (@charusha)

Шанувальникам Чаршуші дуже сподобалося фото.

Відома російська актриса завела мережу фото без білизни
Відома російська актриса завела мережу фото без білизни
Відома російська актриса завела мережу фото без білизни

Зазначимо, що в 2014 році Чаруша вирішила зайнятися музичною кар'єрою. Вона написала музику до фільмів "Холодний фронт", "Краще літо нашого життя", "В зоні ризику". Також з'явилися кліпи на композиції Дар'ї "16" і "Космос".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 34-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro, поділилася з шанувальниками пікантними знімками. Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала абсолютно оголеною, прикривши інтимні частини тіла ковдрою. Також на голову Серябкіна наділа рушник.

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