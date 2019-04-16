Відома російська актриса завела мережу фото без білизни

Російська актриса і співачка Дар'я Чаруша захопила користувачів мережі пікантним фото. На ньому вона позувала в джинсах і майці, але при цьому на ній не було білизни.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

vokrug.tv

Шанувальникам Чаршуші дуже сподобалося фото.

Зазначимо, що в 2014 році Чаруша вирішила зайнятися музичною кар'єрою. Вона написала музику до фільмів "Холодний фронт", "Краще літо нашого життя", "В зоні ризику". Також з'явилися кліпи на композиції Дар'ї "16" і "Космос".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 34-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro, поділилася з шанувальниками пікантними знімками. Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала абсолютно оголеною, прикривши інтимні частини тіла ковдрою. Також на голову Серябкіна наділа рушник.

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