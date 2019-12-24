Відома російська актриса впала в кому: що трапилося

Відома російська актриса і художній керівник театру "Современник" Галина Волчек впала в кому.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, напередодні, 23 грудня, артистка відчула себе погано і викликала швидку допомогу.

По дорозі в лікарню 86-річна Волчек поскаржилася лікарям на сильні болі в грудях. Медики прийняли рішення про термінову госпіталізацію зірки. Зараз артистка знаходиться у тяжкому стані в одній з клінік Москви.

Галина Волчек eg.ru

Госпіталізацію зірки підтвердила і її помічниця. Правда, жінка, відмовилася коментувати, що саме трапилося з Волчек.

"Вона захворіла. Подробиці потім скажуть. Я подробиці не знаю", – сказала в коментарі РЕН ТВ помічниця.

Галина Волчек EADaily

Telegram-канал Life Shot зв'язався з заступником директора театру "Современник" Анастасією Осокіною, яка також прокоментувала госпіталізацію:

"Людина літня, 86 років. У неї є проблеми "життєвого характеру". Вона в лікарні, але це не означає, що у нас трапилася катастрофа. У нас художній керівник, який періодично потребує медичного нагляду. У неї був день народження 19 грудня, відчувала себе чудово! Ми всі вітали її!"

Галина Волчек 24 ЗМІ

Відзначимо, що Галина Волчек відома багатьом за ролями у фільмах "Дон Кіхот", "Про Червону Шапочку", "Маяковський сміється".

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