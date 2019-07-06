Відома російська актриса шокувала мережу архівним знімком

45-річна російська актриса Юлія Висоцька розбурхала шанувальників в мережі своєю неординарною зачіскою.

Фото трирічної давності зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Артистка позувала на знімку в чорній сукні з поголеною головою.

"Час від часу виникає бажання все змінити... чому перше, що спадає на думку, зачіска... пофарбуватися, постригтися, залишитися зовсім без волосся ... цьому знімку майже три роки. Все таки - це занадто радикально", - написала Висоцька.

Не всі шанувальники артистки зрозуміли, що знімок архівний і були шоковані радикальною зміною стилю Висоцької. "Ні не стрижіть волосся, вам дуже добре", "Це все таки занадто радикально", "Зате волосся сушити не треба", - писали в мережі.

Багатьом образ Юлії сподобався, проте вони були здивовані її сміливістю. Деякі вирішили, що такі зміни пов'язані з внутрішніми змінами і проблемами артистки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 45-річна актриса Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським в псковському Троїцькому соборі. На церемонію були запрошені лише найближчі друзі сім'ї, в тому числі брат Кончаловського - режисер Микита Михалков.

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