Відома російська актриса шокувала мережу архівним знімком

45-річна російська актриса Юлія Висоцька розбурхала шанувальників в мережі своєю неординарною зачіскою.
Фото трирічної давності зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Артистка позувала на знімку в чорній сукні з поголеною головою.
Час від часу виникає бажання все змінити ... чому перше, що спадає на думку, зачіска ... пофарбуватися, постригтися, залишитися зовсім без волосся ... цієї фотографії майже три роки. Все таки це занадто радикально) # погнали # нелисая # перементребуютнашісердца # хорошегодня #bebold #juliavysotskaya # юліявисоцкая
"Час від часу виникає бажання все змінити... чому перше, що спадає на думку, зачіска... пофарбуватися, постригтися, залишитися зовсім без волосся ... цьому знімку майже три роки. Все таки - це занадто радикально", - написала Висоцька.
Не всі шанувальники артистки зрозуміли, що знімок архівний і були шоковані радикальною зміною стилю Висоцької. "Ні не стрижіть волосся, вам дуже добре", "Це все таки занадто радикально", "Зате волосся сушити не треба", - писали в мережі.
Багатьом образ Юлії сподобався, проте вони були здивовані її сміливістю. Деякі вирішили, що такі зміни пов'язані з внутрішніми змінами і проблемами артистки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно 45-річна актриса Юлія Висоцька повінчалася зі своїм чоловіком, 81-річним режисером Андрієм Кончаловським в псковському Троїцькому соборі. На церемонію були запрошені лише найближчі друзі сім'ї, в тому числі брат Кончаловського - режисер Микита Михалков.
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