Відома порнозірка померла в США: красуня залишила сотні гарячих фото

У Сан-Фернандо (США, штат Каліфорнія) 17 вересня раптово померла відома порнактріса і модель Джессіка Джеймс.

Як повідомляє TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, тіло 43-річної жінки виявив друг (щоб подивитися гарячі фото Джеймс, проскрольте сторінку).

За даними видання, чоловік почав переживати, коли порноактриса перестала виходити на зв'язок. В результаті він відправився до неї додому, де й знайшов тіло.

Джессіка Джеймс померла instagram / theofficialjessicajaymes

Причина смерті невідома, проте Бюро окружного суду Лос-Анджелеса зайнялося розслідуванням. Джерела також стверджують, що поліція під час обшуку виявила в будинку жінки багато ліків від судоми. За попередньою версією, у Джесіки зупинилося серце.

Новини Під Дніпром жінка померла на очах у лежачої матері

Джессіка Джеймс почала зніматися в порно в 2002 році, коли їй було 26. Після невеликої перерви, в 2005 році вона дебютувала у фільмі для дорослих "The Porn Identity", і тоді ж отримала нагороду журналу Hustler в категорії "Мед року".

Всього Джеймс знялася в більш ніж 200 порнофільмах. Також вона спробувала свої сили в кількох епізодах серіалу "Бур'яни".

Джессіка як модель активно вела Instagram, де опублікувала сотні відвертих знімків. OBOZREVATEL зібрав найгарячіші фото (18+)

Порноактриса Джессіка Джеймс в купальнику instagram / theofficialjessicajaymes

Джессіка Джеймс - великі груди instagram / theofficialjessicajaymes

Порнозірка Джессіка Джеймс позує в купальнику instagram / theofficialjessicajaymes

Глибоке декольте Джесіки Джеймс instagram / theofficialjessicajaymes

Джессіка Джеймс на офіційному заході instagram / theofficialjessicajaymes

Відверте фото порноактриси Джеймс instagram / theofficialjessicajaymes

Порнозірка Джессіка Джеймс в білизні instagram / theofficialjessicajaymes

Джессіка Джеймс instagram / theofficialjessicajaymes

Джеймс в спідній білизні instagram / theofficialjessicajaymes

Пікантне фото - Джессіка Джеймс instagram / theofficialjessicajaymes

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в одному з реабілітаційних центрів Голлівуду померла 23-річна порнозірка Олівія Луа, відома під псевдонімом "Вольтер". Її смерть стала п'ятою протягом трьох місяців серед представниць цієї професії.

Пізніше порноактриса Джинджер Бенкс заявила, що винуватцем смерті жінок була нетолерантність суспільства.

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