Відома порнозірка померла в США: красуня залишила сотні гарячих фото

У Сан-Фернандо (США, штат Каліфорнія) 17 вересня раптово померла відома порнактріса і модель Джессіка Джеймс.
Як повідомляє TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах, тіло 43-річної жінки виявив друг (щоб подивитися гарячі фото Джеймс, проскрольте сторінку).
За даними видання, чоловік почав переживати, коли порноактриса перестала виходити на зв'язок. В результаті він відправився до неї додому, де й знайшов тіло.
Джессіка Джеймс померла
instagram / theofficialjessicajaymes
Причина смерті невідома, проте Бюро окружного суду Лос-Анджелеса зайнялося розслідуванням. Джерела також стверджують, що поліція під час обшуку виявила в будинку жінки багато ліків від судоми. За попередньою версією, у Джесіки зупинилося серце.
Джессіка Джеймс почала зніматися в порно в 2002 році, коли їй було 26. Після невеликої перерви, в 2005 році вона дебютувала у фільмі для дорослих "The Porn Identity", і тоді ж отримала нагороду журналу Hustler в категорії "Мед року".
Всього Джеймс знялася в більш ніж 200 порнофільмах. Також вона спробувала свої сили в кількох епізодах серіалу "Бур'яни".
Джессіка як модель активно вела Instagram, де опублікувала сотні відвертих знімків. OBOZREVATEL зібрав найгарячіші фото (18+)
Порноактриса Джессіка Джеймс в купальнику
instagram / theofficialjessicajaymes
Джессіка Джеймс - великі груди
instagram / theofficialjessicajaymes
Порнозірка Джессіка Джеймс позує в купальнику
instagram / theofficialjessicajaymes
Глибоке декольте Джесіки Джеймс
instagram / theofficialjessicajaymes
Джессіка Джеймс на офіційному заході
instagram / theofficialjessicajaymes
Відверте фото порноактриси Джеймс
instagram / theofficialjessicajaymes
Порнозірка Джессіка Джеймс в білизні
instagram / theofficialjessicajaymes
Джессіка Джеймс
instagram / theofficialjessicajaymes
Джеймс в спідній білизні
instagram / theofficialjessicajaymes
Пікантне фото - Джессіка Джеймс
instagram / theofficialjessicajaymes
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році в одному з реабілітаційних центрів Голлівуду померла 23-річна порнозірка Олівія Луа, відома під псевдонімом "Вольтер". Її смерть стала п'ятою протягом трьох місяців серед представниць цієї професії.
Пізніше порноактриса Джинджер Бенкс заявила, що винуватцем смерті жінок була нетолерантність суспільства.
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