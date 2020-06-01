Відома plus size модель показала, як годує дитину грудьми

Популярна американська плюс-сайз-модель і активістка Ешлі Грем взяла участь у відвертій зйомці для британської версії модного журналу Harper's Bazaar.

На обкладинці 32-річна Грем тримає на руках сина Ісаака і годує його на камеру. Знімки з'явилися на сайті видання.

harpersbazaar.com

Вона позувала в полі в білій сукні довжини максі з декількома вирізами, які оголюють її ноги. Знаменитість також зобразили в світлому бюстгальтері та білому халаті.

harpersbazaar.com

Автором зйомки став чоловік моделі, режисер і кінопродюсер Джастін Ервін. Зазначається, що знімки були зроблені в будинку пари в штаті Небраска, де вони проводять карантин, введений через пандемію коронавірусу.

harpersbazaar.com

harpersbazaar.com

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грехем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.