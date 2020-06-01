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1 червня • оновлено в 13:46
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Відома plus size модель показала, як годує дитину грудьми

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Популярна американська плюс-сайз-модель і активістка Ешлі Грем взяла участь у відвертій зйомці для британської версії модного журналу Harper's Bazaar.

На обкладинці 32-річна Грем тримає на руках сина Ісаака і годує його на камеру. Знімки з'явилися на сайті видання.

Відома plus size модель показала, як годує дитину грудьми

harpersbazaar.com

Вона позувала в полі в білій сукні довжини максі з декількома вирізами, які оголюють її ноги. Знаменитість також зобразили в світлому бюстгальтері та білому халаті.

Відома plus size модель показала, як годує дитину грудьми

harpersbazaar.com

Автором зйомки став чоловік моделі, режисер і кінопродюсер Джастін Ервін. Зазначається, що знімки були зроблені в будинку пари в штаті Небраска, де вони проводять карантин, введений через пандемію коронавірусу.

Відома plus size модель показала, як годує дитину грудьми

harpersbazaar.com

Відома plus size модель показала, як годує дитину грудьми

harpersbazaar.com

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грехем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Ешлі Грем
Тег
шоу-бизнес
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