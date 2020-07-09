Відома модель з хворобою шкіри засвітила розкішний приватний літак. Фото і відео

Канадська супермодель з невиліковним захворюванням вітіліго, в результаті якого шкіра покривається плямами, Вінні Харлоу показала відео, на якому вона зображена під час перельоту на приватному літаку.

Відповідний ролик зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно інтер'єр розкішного літака моделі: шкіряні бежеві крісла, столик і оздоблення з дерева під ілюмінатором. Харлоу в білому топі з декольте та коротких шортах на відео показує дитячу розмальовку.

Вінні Харлоу в літаку Скріншот @winnieharlow

"Великі діти купують книжки-розмальовки", – підписала пост модель.

На питання людини за кадром, що модель збирається робити під час перельоту, вона заявила, що розфарбує сторінку з написом Dream big ( "Мрій масштабніше").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вінні Харлоу поділилася з шанувальниками пікантними знімками. На них вона позувала в рожевому купальнику, продемонструвавши спокусливу фігуру.