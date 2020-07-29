Відома модель із хворобою шкіри вразила мережу пікантними фото в купальнику

Ольга Веркалець Люди 21:30, 29.07.2020 Оновлено: 21:37, 29.07.2020

Канадська супермодель із невиліковним захворюванням вітіліго, в результаті якого шкіра покривається плямами, Вінні Харлоу поділилася з шанувальниками пікантними знімками в купальнику.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них 26-річна дівчина позувала на піску в бікіні та накидці. Волосся модель заплела в коси, а на обличчя нанесла яскравий макіяж (знімки дивіться нижче).

"Пишу це з Мексики з любов'ю", – підписала фото знаменитість.

Вінні Харлоу поділилася гарячими знімками в купальнику
Instagram @winnieharlow

Образ модель доповнила золотою підвіскою зі своїм ім'ям і поясом Chanel. Шанувальники прийшли в захват від пікантних фото зірки. Вони засипали Харлоу компліментами.

Вінні Харлоу поділилася гарячими знімками в купальнику
Instagram @winnieharlow

"Чудова, як завжди", "Красива", "Королева", "Гаряча", "Така дивовижна і прекрасна", "Ти надихаєш нас усіх", – написали в коментарях.

Instagram @winnieharlow
Скриншот коментарів
Instagram @winnieharlow
Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вінні Харлоу показала відео, на якому вона зображена під час перельоту на приватному літаку.

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