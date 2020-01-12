Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

У центрі Москви з вікна випала російська модель і актриса Ксенія Пунтус. 21-річна дівчина знаходиться в реанімації, їй провели операцію. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає дівчина.

Попередньо, Пунтус діагностували вивих стегна, забій хребта, тазу, легких, а також черепно-мозкову травму. Модель випала з квартири на 3-му поверсі, в якій проживає онук радянського і російського актора і кінорежисера Микити Михалкова – Андрій Баків.

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

instagram.com/k_ksusha

Як рані писав OBOZREVATEL, Російська модель Олеся Кафельникова заявила, що актрису Ксенію Пунтус, яка випала з вікна в Москві, покалічили на вечірці. Дівчина впевнена, що її подругу привезли до під'їзду онука Михалкова вже з каліцтвами.

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