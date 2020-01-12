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12 січня • оновлено в 15:49
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Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

5.7т
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У центрі Москви з вікна випала російська модель і актриса Ксенія Пунтус. 21-річна дівчина знаходиться в реанімації, їй провели операцію. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як виглядає дівчина.

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає
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Попередньо, Пунтус діагностували вивих стегна, забій хребта, тазу, легких, а також черепно-мозкову травму. Модель випала з квартири на 3-му поверсі, в якій проживає онук радянського і російського актора і кінорежисера Микити Михалкова – Андрій Баків.

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Відома модель випала з вікна в Москві: як вона виглядає

instagram.com/k_ksusha

Як рані писав OBOZREVATEL, Російська модель Олеся Кафельникова заявила, що актрису Ксенію Пунтус, яка випала з вікна в Москві, покалічили на вечірці. Дівчина впевнена, що її подругу привезли до під'їзду онука Михалкова вже з каліцтвами.

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Автор
Марія Дідик
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Гоша Злой
Гоша Злой
на обозе завелся явный фанат парашной бездельницы-мажорки
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