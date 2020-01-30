Відома модель показала вроджену мутацію

Дружина канадського музиканта Джастіна Бібера супермодель Хейлі Бібер показала вроджену мутацію руки.
Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/haileybieber
23-річна модель продемонструвала ліву кисть з викривленим мізинцем. Вона пояснила, що все життя страждає ектродактілією (вроджений порок розвитку, що характеризується відсутністю або недорозвиненням одного або декількох пальців).
instagram.com/haileybieber
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