Відома модель показала вроджену мутацію

Дружина канадського музиканта Джастіна Бібера супермодель Хейлі Бібер показала вроджену мутацію руки.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/haileybieber

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23-річна модель продемонструвала ліву кисть з викривленим мізинцем. Вона пояснила, що все життя страждає ектродактілією (вроджений порок розвитку, що характеризується відсутністю або недорозвиненням одного або декількох пальців).

instagram.com/haileybieber

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