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30 січня • оновлено в 02:33
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Відома модель показала вроджену мутацію

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Дружина канадського музиканта Джастіна Бібера супермодель Хейлі Бібер показала вроджену мутацію руки.

Фото вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Відома модель показала вроджену мутацію

instagram.com/haileybieber

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23-річна модель продемонструвала ліву кисть з викривленим мізинцем. Вона пояснила, що все життя страждає ектродактілією (вроджений порок розвитку, що характеризується відсутністю або недорозвиненням одного або декількох пальців).

Відома модель показала вроджену мутацію

instagram.com/haileybieber

Раніше OBOZREVATEL пропонував читачеві побачити топ-5 популярних моделей, які хворіють рідкісними генетичними захворюваннями.

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Автор
Марія Дідик
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