Відома компанія розірвала рекламний договір з Тодоренко після скандалу

Після скандальної заяви відомої телеведучої Регіни Тодоренко компанії, обличчям якої була знаменитість, припиняють з нею співпрацю.

Так, компанія P&G та її бренд підгузників Pampers заявили про припинення роботи із зіркою. Про це повідомляється на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"Компанія та всі її бренди виступають категорично проти будь-яких проявів насильства. Тому ми однаково занепокоєні як словами Регіни Тодоренко, так і спрямованою на неї агресією навіть після публічного вибачення. У цій ситуації ми не бачимо можливості продовжувати співпрацю з Регіною. Частина коштів, спочатку спрямованих на рекламну кампанію з її участю, буде передана на підтримку сімей у важкій життєвій ситуації", – йдеться в офіційній заяві.

Зазначимо, що російська філія PepsiCo також розірвав контракт з Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.