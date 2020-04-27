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28 квітня • оновлено в 00:39
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Відома компанія розірвала рекламний договір з Тодоренко після скандалу

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Після скандальної заяви відомої телеведучої Регіни Тодоренко компанії, обличчям якої була знаменитість, припиняють з нею співпрацю.

Так, компанія P&G та її бренд підгузників Pampers заявили про припинення роботи із зіркою. Про це повідомляється на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

"Компанія та всі її бренди виступають категорично проти будь-яких проявів насильства. Тому ми однаково занепокоєні як словами Регіни Тодоренко, так і спрямованою на неї агресією навіть після публічного вибачення. У цій ситуації ми не бачимо можливості продовжувати співпрацю з Регіною. Частина коштів, спочатку спрямованих на рекламну кампанію з її участю, буде передана на підтримку сімей у важкій життєвій ситуації", – йдеться в офіційній заяві.

У своїй роботі ми завжди прагнемо покращувати життя людей і благополуччя суспільства, в якому живемо. Компанія P & G і всі її бренди, включаючи Pampers, виступають категорично проти будь-яких проявів насильства. Тому ми однаково занепокоєні як словами Регіни Тодоренко, так і спрямованої на неї агресією навіть після публічного вибачення. У поточній ситуації ми не бачимо можливості продовжити співпрацю з Регіною. Частина коштів, спочатку спрямованих на рекламну кампанію з її участю, буде передана на підтримку сімей у важкій життєвій ситуації.

Публікація від 💛 Вибір батьків №1 в Росії (@pampers_russia)

Зазначимо, що російська філія PepsiCo також розірвав контракт з Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
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