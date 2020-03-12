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12 березня • оновлено в 15:11
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Відома блогерша рознесла Самойлову за скарги на Джигана

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Відома російська блогерша Олена Міро розкритикувала поведінку Оксани Самойлової після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність.

Зокрема, в своєму блозі Міро зізналася, що не може забути слова Самойлової про те, що вона "не хоче прокидатися".

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @samoylovaoxana

"Прочитавши це, мені стало цікаво: а на якій такій підставі ти не хочеш? Хіба мати чотирьох маленьких дітей має право на "не хочу прокидатися"? Мати на таку емоційну розбещеність права не має! Мати не має права на любовну драму, депресію та суїцидальні думки. Хочеш – не хочеш, вставай з ліжка, приймай душ і йди любити своїх дітей, забувши про все. Ось що таке мати", – пише Міро.

Оксана Самойлова та Джиган з дітьми

Оксана Самойлова та Джиган з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

"Була б розумною – найняла б зубастого адвоката, відсудила б половину спільно нажитого, хороші аліменти й виховувала дітей в комфорті та любові. Без п'яного татуся поруч, який ганяє доньку за пивом і називає свинотою. Логічно ж? Але тільки не в зграї курок, де півень – центр всесвіту. Заліз на тебе півень? День вдався! На*рав на голову? Можна і поплакати від образи, а ось піти – ні, ніяк не можна! Нікуди! Завжди є, куди піти", – вважає Міро.

Оксана Самойлова з дітьми

Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова та Джиган

Оксана Самойлова та Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова та Джиган

Оксана Самойлова та Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
а откуда у этого *артиста* средства на такую нехилую жизнь?
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