Відома блогерша рознесла Самойлову за скарги на Джигана

Відома російська блогерша Олена Міро розкритикувала поведінку Оксани Самойлової після скандалу з чоловіком, українським репером Джиганом, який потрапив до психіатричної лікарні через наркозалежність.

Зокрема, в своєму блозі Міро зізналася, що не може забути слова Самойлової про те, що вона "не хоче прокидатися".

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @samoylovaoxana

"Прочитавши це, мені стало цікаво: а на якій такій підставі ти не хочеш? Хіба мати чотирьох маленьких дітей має право на "не хочу прокидатися"? Мати на таку емоційну розбещеність права не має! Мати не має права на любовну драму, депресію та суїцидальні думки. Хочеш – не хочеш, вставай з ліжка, приймай душ і йди любити своїх дітей, забувши про все. Ось що таке мати", – пише Міро.

Оксана Самойлова та Джиган з дітьми Instagram @samoylovaoxana

"Була б розумною – найняла б зубастого адвоката, відсудила б половину спільно нажитого, хороші аліменти й виховувала дітей в комфорті та любові. Без п'яного татуся поруч, який ганяє доньку за пивом і називає свинотою. Логічно ж? Але тільки не в зграї курок, де півень – центр всесвіту. Заліз на тебе півень? День вдався! На*рав на голову? Можна і поплакати від образи, а ось піти – ні, ніяк не можна! Нікуди! Завжди є, куди піти", – вважає Міро.

Оксана Самойлова з дітьми Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова та Джиган Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова та Джиган Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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