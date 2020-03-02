Блогерка з Тюмені Софія Броян, яка стала популярною завдяки гумористичним роликам про свої пишні форми, схудла на 100 кг.

Так, дівчина зважилася на кардинальне перетворення через проблеми зі здоров'ям. За словами блогерки, їй спочатку було важко відмовитися від шкідливої їжі. Однак Софія вирішила відповідально поставитися до свого самопочуття, взяла себе в руки та склала власний раціон. Про це повідомляє видання Starhit.

Софія Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Софія Броян до і після схудення Фото: instagram/sofiyabroyan

"Через зайву вагу мені просто було некомфортно жити... В якийсь момент у мене відмовив поперек, і в один день я просто не змогла встати з ліжка. Тоді я вирішила відповідально поставитися до здоров'я. Відмовилася від свого наркотику – Coca -Cola. Почала пити більше води. Прекрасно, що я це усвідомлюю і виправляюся", – ділилася Софія.

Софія Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Софія Броян до і після схудення Фото: instagram/sofiyabroyan

Софія Броян до і після схудення Фото: instagram/sofiyabroyan

Також вона зазначила, що із задоволенням займалася ходьбою на біговій доріжці. Крім того, Броян вирішила приділити увагу не тільки зайвій вазі, але й своїй зовнішності. Дівчина змінила імідж і звернулася за допомогою до відомого візажиста Гоар Аветисян, яка нещодавно також схудла на 43 кілограми.

Софія Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Софія Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Софія Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Софія Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що російський актор і зірка "Ліквідації" Олександр Семчев схуд на 100 кілограмів. Пізніше він зізнався в проблемах зі здоров'ям.

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