Відома американська телеведуча захворіла на коронавірус: в якому вона стані

Популярна американська телеведуча 62-річна Еллен ДеДженерес заразилася COVID-19. У зв'язку з хворобою їй довелося призупинити вихід її токшоу.

Як стало відомо, знаменитість отримала позитивний результат тесту на коронавірус. За її словами, вона почувається добре. Про це ДеДженерес написала на своїй сторінці в Twitter.

Вона повідомила, що зараз дотримується всіх правил Центру з контролю та профілактики захворювань у США.Також вона зазначила, що з глядачами побачиться вже після зимових свят.

Еллен ДеДженерес заразилася коронавірусом Twitter ДеДженерес

За інформацією видання Variety, "Шоу Еллен ДеДженерес" призупинено до січня 2021 року.

Нагадаємо, знаменитість є володаркою 11 премій "Еммі", а також ведучою двох церемоній вручення премії "Оскар". ДеДженерес знялася в таких популярних кінострічках як "Теорія великого вибуху", "Мій короткий фільм", "Любовне послання" і багатьох інших.

Еллен відома тим, що танцює та співає з аудиторією на початку шоу і під час рекламних перерв. Також вона роздає призи своїй аудиторії.

Також ДеДженерес є лауреатом Президентської медалі Свободи, яку їй вручив експрезидент США Барак Обама.

Раніше Еллен Дедженерес в етері своєї програми приголомшила шанувальників новиною про смерть батька.

Посольство України в США відреагувало на скандал довкола того, що популярна американська ведуча Еллен ДеДженерес назвала артистів хореографічного ансамблю імені Вірського "російськими хлопцями".

"Шоу Еллен ДеДженерес" вперше вийшло в етер 8 вересня 2003 року і триває досі. Зараз виходить 16 сезон шоу, загалом випущено понад 2,5 тисячі епізодів.

Еллен ДеДженерес отримала позитивний результат тесту на коронавірус Кино-Театр.РУ

Один із випусків "Шоу Еллен ДеДженерес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий корейський кінорежисер Кім Кі Дук помер у Латвії від коронавірусу на 60-му році життя.