Відома американська телеведуча захворіла на коронавірус: в якому вона стані

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Відома американська телеведуча захворіла на коронавірус: в якому вона стані

Популярна американська телеведуча 62-річна Еллен ДеДженерес заразилася COVID-19. У зв'язку з хворобою їй довелося призупинити вихід її токшоу.

Як стало відомо, знаменитість отримала позитивний результат тесту на коронавірус. За її словами, вона почувається добре. Про це ДеДженерес написала на своїй сторінці в Twitter.

Вона повідомила, що зараз дотримується всіх правил Центру з контролю та профілактики захворювань у США.Також вона зазначила, що з глядачами побачиться вже після зимових свят.

Еллен ДеДженерес заразилася коронавірусом

За інформацією видання Variety, "Шоу Еллен ДеДженерес" призупинено до січня 2021 року.

Нагадаємо, знаменитість є володаркою 11 премій "Еммі", а також ведучою двох церемоній вручення премії "Оскар". ДеДженерес знялася в таких популярних кінострічках як "Теорія великого вибуху", "Мій короткий фільм", "Любовне послання" і багатьох інших.

Еллен відома тим, що танцює та співає з аудиторією на початку шоу і під час рекламних перерв. Також вона роздає призи своїй аудиторії.

Також ДеДженерес є лауреатом Президентської медалі Свободи, яку їй вручив експрезидент США Барак Обама.

  • Раніше Еллен Дедженерес в етері своєї програми приголомшила шанувальників новиною про смерть батька.

  • Посольство України в США відреагувало на скандал довкола того, що популярна американська ведуча Еллен ДеДженерес назвала артистів хореографічного ансамблю імені Вірського "російськими хлопцями".

"Шоу Еллен ДеДженерес" вперше вийшло в етер 8 вересня 2003 року і триває досі. Зараз виходить 16 сезон шоу, загалом випущено понад 2,5 тисячі епізодів.

Еллен ДеДженерес отримала позитивний результат тесту на коронавірус
Один із випусків "Шоу Еллен ДеДженерес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменитий корейський кінорежисер Кім Кі Дук помер у Латвії від коронавірусу на 60-му році життя.

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