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6 березня • оновлено в 10:46
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Відома актриса жорстко висміяла Маркл: у чому причина

4.4т
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Британська актриса Джоан Коллінз посміялася над бажанням Меган Маркл знову повернутися до зйомок у кіно.

Так, про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Зокрема, як пише таблоїд, журналісти зустріли 86-річну Коллінз, коли актриса разом зі своїм чоловіком покидала один з ресторанів у Лос-Анджелесі.

Репортери поцікавилися у Джоан, що потрібно зробити Меган Маркл для того, щоб отримати роль у кіно. Однак реакція актриси була несподіваною: замість відповіді Коллінз спочатку голосно розсміялася, а потім іронічно запитала:

"Повинно бути, ви жартуєте?!"

Джоан Коллінз з чоловіком

Джоан Коллінз з чоловіком

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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