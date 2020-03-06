Відома актриса жорстко висміяла Маркл: у чому причина

Британська актриса Джоан Коллінз посміялася над бажанням Меган Маркл знову повернутися до зйомок у кіно.

Так, про це повідомляє видання The Sun.

Меган Маркл Getty

Зокрема, як пише таблоїд, журналісти зустріли 86-річну Коллінз, коли актриса разом зі своїм чоловіком покидала один з ресторанів у Лос-Анджелесі.

Репортери поцікавилися у Джоан, що потрібно зробити Меган Маркл для того, щоб отримати роль у кіно. Однак реакція актриси була несподіваною: замість відповіді Коллінз спочатку голосно розсміялася, а потім іронічно запитала:

"Повинно бути, ви жартуєте?!"

Джоан Коллінз з чоловіком Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розколу Віндзорської династії;

через своэ рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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