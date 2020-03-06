Відома актриса жорстко висміяла Маркл: у чому причина

Британська актриса Джоан Коллінз посміялася над бажанням Меган Маркл знову повернутися до зйомок у кіно.
Так, про це повідомляє видання The Sun.
Меган Маркл
Getty
Зокрема, як пише таблоїд, журналісти зустріли 86-річну Коллінз, коли актриса разом зі своїм чоловіком покидала один з ресторанів у Лос-Анджелесі.
Репортери поцікавилися у Джоан, що потрібно зробити Меган Маркл для того, щоб отримати роль у кіно. Однак реакція актриси була несподіваною: замість відповіді Коллінз спочатку голосно розсміялася, а потім іронічно запитала:
"Повинно бути, ви жартуєте?!"
Джоан Коллінз з чоловіком
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розколу Віндзорської династії;
через своэ рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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