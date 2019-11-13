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13 листопада • оновлено в 04:24
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Відома актриса-трансгендер блиснула голими грудьми в прозорій сукні

1.1т
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Перша транcсексуальная актриса Лаверна Кокс вирішила слідувати прикладу іншої голлівудської зірки і з'явилася на публіці в прозорій сукні, засвітивши груди.

Лаверна відвідала прем'єру фільму "Ангели Чарлі", де викликала справжній фурор.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

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Для виходу на червону доріжку Кокс вибрала прозору довгу сукню з оксамитовою вставкою, яка прикривала інтимні частини тіла зірки. А ось ззаду наряд був абсолютно прозорим.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Відомо, що Лаверна народилася хлопчиком. Зараз актриса є активістом ЛГБТ-руху.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Голлівуду вийшла в світ в українській вишиванці.

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США
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