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20 вересня • оновлено в 19:03
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Відмовилися від усіх: стало відомо про кардинальне рішення родини Заворотнюк

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Родина актриси Анастасії Заворотнюк, у якій підозрюють рак головного мозку, відмовилася від зовнішніх консультантів щодо захворювання.

Такою інформацією поділився Telegram-канал Mash, уточнивши, що великі медичні установи пропонували допомогу в лікуванні пацієнтки.

"Медичний заклад, де актриса проходить лікування, дозволяє залучати сторонніх лікарів. Логічно, що кілька великих лікарень та наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні. Але в цьому випадку керівництво клініки, порадившись з родичами актриси, вирішило їм відмовити", – йдеться в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

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Уточнюється, що родичі організовують лікування своїми силами. Зараз Анастасія перебуває в терапевтичному відділенні. За даними каналу, стан актриси оцінюється як важкий.

Відмовилися від усіх: стало відомо про кардинальне рішення родини Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес хвороба рак плітки
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