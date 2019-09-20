Відмовилися від усіх: стало відомо про кардинальне рішення родини Заворотнюк

Родина актриси Анастасії Заворотнюк, у якій підозрюють рак головного мозку, відмовилася від зовнішніх консультантів щодо захворювання.

Такою інформацією поділився Telegram-канал Mash, уточнивши, що великі медичні установи пропонували допомогу в лікуванні пацієнтки.

"Медичний заклад, де актриса проходить лікування, дозволяє залучати сторонніх лікарів. Логічно, що кілька великих лікарень та наукових центрів запропонували свою допомогу в лікуванні. Але в цьому випадку керівництво клініки, порадившись з родичами актриси, вирішило їм відмовити", – йдеться в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

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Уточнюється, що родичі організовують лікування своїми силами. Зараз Анастасія перебуває в терапевтичному відділенні. За даними каналу, стан актриси оцінюється як важкий.

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У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.

У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.

18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.

У відповідь на галас співзасновник Baza Микита Могутін написав, що Анастасія весь цей час була у свідомості, а інша інформація є брехнею.

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