Відмовилися від поховання: родичі Кріса Кельмі попрощалися з ним після скандалу з моргом

8 січня відбулося прощання з російським музикантом Крісом Кельмі, який помер 1 січня. Родичі артиста відмовилися від поховання і кремували тіло зірки.

Зазначається, що церемонія прощання була закритою. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Кріс Кельмі РИА Новости

"Прощання було закритим. Були присутні тільки найближчі родичі і друзі. Всього близько двадцяти осіб. Були обидва брати, дружина і син. Крістіан дуже переживав", — пише видання.

Кріс Кельмі Старх

Кріс Кельмі помер 1 січня у Підмосков'ї на 64-му році життя. Останнім часом співак жив відлюдником. Ще у грудні подейкували, що у нього є проблеми зі здоров'ям.

Як раніше писав OBOZREVATEL, тіло музиканта довгий час не могли забрати з моргу, а деякі родичі покійного не знали дату похорону.

Рідний брат і директор співака Євген Суслін заявив, що він обурений тим фактом, що сім'я Кельмі (дружина Людмила і син Крістіан) вирішила поховати артиста без публічної церемонії прощання.