"Відмовили всі органи": чим хворіла померла бізнес-леді Алла Вербер

Бізнес-леді, легендарний фешн-директор ЦУМу, віце-президент ювелірної фірми Mercury Алла Вербер, яка померла в Італії, п'ять років боролася з раком, але одужала.

Як спочатку повідомив телеграм-канал Super, пославшись на джерела близькі до сім'ї, Вербер померла після тривалої хвороби, яка спровокувала одночасну відмову всіх органів.

Бізнес-леді довго боролася з раком Інстаграм Алла Вербер

Офіційна причина смерті невідома, проте раніше Вербер п'ять років боролася з раком крові третьої стадії.

"Я пройшла хіміотерапію, яка допомогла боротися з хворобою. Але хіміотерапія і ліки повністю роз'їли мій організм. Я п'ять років боролася з раком, і це була непроста боротьба. Це як в бізнесі: щохвилинна, щоденна боротьба. І ніхто, крім мене, не знає, як важко мені це дається. Але я щаслива і вдячна, що жива. і звичайно ж, одужавши, я ніколи про це не забуваю ", - розповідала вона в інтерв'ю Forbes.

Як з'ясували журналісти, їй стало погано на відпочинку в Італії після вечері зі стравами з морепродуктів. Після госпіталізації медики зафіксували у 61-річної Вербер анафілактичний шок. Він спровокував відмову органів і обширний інфаркт, який і став причиною смерті жінки. Лікарі боролися за її життя майже добу, але 6 серпня близько 16.00 Алла Вербер померла.

Вербер була в Італії Інстаграм Алла Вербер

Останні фото Алли Вербер за життя Інстаграм Алла Вербер

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня стало відомо, що помер легендарний шансоньє Віллі Токарєв. За попередніми даними, за пару тижнів до цього музикант потрапив до лікарні через рак.

Зірки масово розповіли про велику втрату після сумної звістки. Тим часом, у ЗМІ почали поширювати інформацію про його майно і багатотисячні статки.

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