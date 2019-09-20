"Відлучити від церкви!" У Росії поскаржилися на Богомолова главі РПЦ

Націонал-консервативний рух Росії написав відкритого листа голові РПЦ Патріарху Кирилу з проханням відлучити чоловіка Ксенії Собчак Костянтина Богомолова від церкви.

Весілля пари з подальшим перформансом журналістки на сцені став останньою краплею. Текст звернення опубліковано в соціальній мережі "Вконтакте" (заборонена в Україні. – Ред.) в "НКД".

Ксенія Собчак і Костянтин Богомолов - весілля instagram / xenia_sobchak

Автори написали патріарху, що Собчак і Богомолов обвінчалися, а перед таїнством письмово засвідчили каяття в аморальних і блюзнірських вчинках і пообіцяли більше так не чинити.

За словами представників "НКД", Богомолов зобов'язаний внести правки до своєї вистави "Ідеальний чоловік. Комедія" за мотивами творів Оскара Уайльда, прибравши сцени "блюзнірського характеру". Пояснюється, що йдеться про пародію на розп'яття Господа, зображення священика гомосексуалістом і подібні моменти.

Собчак і Богомолов у день весілля в катафалку instagram / xenia_sobchak

"Режисер може звернутися до МХТ з проханням зняти блюзнірську постановку з репертуару. Режисер може внести режисерські правки до спектаклю, що стосуються вищевказаних блюзнірств. У разі продовження блюзнірської постановки або відсутності усунення блюзнірств, просимо Вас передати Костянтина Богомолова Єпархіальному суду міста Москви", – написали у зверненні.

Нагадаємо, що за кілька днів до цього рух подав до Генпрокуратури РФ заяву проти Ксенії Собчак через образи почуттів вірян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ксенія влаштувала на весільній вечірці еротичні танці на сцені в нижній білизні. Усі подробиці про весілля Собчак і Богомолова читайте тут.

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