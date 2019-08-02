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"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою

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Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва розлютила свіх фанатів різкою заявою про Росію.

Зірка провела відпустку в Лос-Анджелесі, США. На особистій сторінці в Instagram вона поділилася відчуттями і розкритикувала Росію за "нецивілізованість".

"Відмовляюся вірити в те, що пішло вже більше місяця життя в ЛА і скоро доведеться летіти з цивілізованої країни. Найближчим часом чекає російська дійсність. Безкультур'я на дорогах, поліція, яку боїшся і злі особи починаючи з аеропорту. Дуже не хочеться навіть починати про це думати", – обурилася Олена.

Фоловери Водонаєвої розкритикували її за різкі вислови у бік РФ і порадили "не приїжджати на батьківщину".

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Також Олені вказали на те, що вона могла б залишитися жити в США, але вона там нікому не потрібна.

"Відписуюсь! Не можна жити, заробляти і гризти гілку, на якійсидиш! Залишайся в ЛА ..." – розгнівалися користувачі.

"Жах, так не любити свою батьківщину. Так не приїжджайте з США! Тільки там ти нах*р нікому не потрібна", – додали інші.

"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою
"Відлітаю з цивілізованої країни": телезірка з РФ розлютила росіян жорсткою заявою

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Водонаєва приголомшила користувачів сміливим фото, на якому позувала практично голою.

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Особа
Олена Водонаєва
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Лети вна Украину, страшила) Там люди добрые, цывилисофанные, cкачущие от веселья. На дорогах порядок, в опществе культура. Опосреватель не даст соврать)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ух как бидлота не любит правду))))))))))))))))))))
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