''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення

Чоловік російської журналістки Ксенії Собчак актор Максим Віторган гнівно звернувся до користувачів мережі. Його фоловери зазначили, що останнім часом актор сильно змінився і його поведінка зіпсувалася.
Також багато шанувальників артиста заявили, що Собчак негативно вплинула на нього. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Журнал OK!
"Хотів підписати фото: "На х*й із пляжу!". Але подумав, що Майстри Універсального і Досконалого Аналізу Карток Інстаграму на радощах відкусять собі хвіст, і тому підпишу просто: "За роботу, товариші! Казкових професійних досягнень вам! І нехай буде з вами дух трудовика!", — написав Віторган.
Хотів підписати фото: "На хуй з пляжу!", Але подумав, що Майстри Універсального і доскональний аналіз Карток Інстаграма (скорочено: Мудаки) на радощах відкусять собі хвіст, і тому підпишу просто: "За роботу, товариші! Казкових професійних досягнень вам! І нехай буде з вами дух трудовика! " # вгороделжедмітрове назустріч # прем'єра # несчастнийслучай # Белоголовцев # Кортнєв # бабусина # Вдовіна
Користувачам мережі не сподобалося висловлювання Віторгана.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і актор Максим Віторган одружилися у лютому 2013 року. У 2016 році у них народився син.
У грудні 2018-го з'явилися чутки, що їхні стосунки опинилися на межі розриву, оскільки телеведуча закрутила роман із режисером Костянтином Богомоловим.
Собчак спочатку не коментувала, але потім опублікувала заяву у себе в Instagram.
1 січня Віторган показав спільне фото, але після цього Собчак опублікувала великий пост, у якому назвала 2018-й рік переломним.
Після Нового року пара вирушила на Мальдіви, а шанувальники підловили їх на брехні про сімейне щастя.
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