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''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення

2.4тЧитати матеріал російською

Чоловік російської журналістки Ксенії Собчак актор Максим Віторган гнівно звернувся до користувачів мережі. Його фоловери зазначили, що останнім часом актор сильно змінився і його поведінка зіпсувалася.

Також багато шанувальників артиста заявили, що Собчак негативно вплинула на нього. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення

Журнал OK!

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"Хотів підписати фото: "На х*й із пляжу!". Але подумав, що Майстри Універсального і Досконалого Аналізу Карток Інстаграму на радощах відкусять собі хвіст, і тому підпишу просто: "За роботу, товариші! Казкових професійних досягнень вам! І нехай буде з вами дух трудовика!", — написав Віторган.

Хотів підписати фото: "На хуй з пляжу!", Але подумав, що Майстри Універсального і доскональний аналіз Карток Інстаграма (скорочено: Мудаки) на радощах відкусять собі хвіст, і тому підпишу просто: "За роботу, товариші! Казкових професійних досягнень вам! І нехай буде з вами дух трудовика! " # вгороделжедмітрове назустріч # прем'єра # несчастнийслучай # Белоголовцев # Кортнєв # бабусина # Вдовіна

Публікація від Максим Віторган (@mvitorgan)

Користувачам мережі не сподобалося висловлювання Віторгана.

''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення
''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення
''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення
''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення
''Відкусять собі хвіст!'' Чоловік Собчак розлютився через чутки про розлучення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Интересно, а кто ей хвост откусил? Виртоган или до него?
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