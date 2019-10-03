"Відкрили очі!" Брежнєва зробила гучну заяву про зраду Меладзе

Українська співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про зраду чоловіка Костянтин Меладзе.

Так, зірка в іронічній формі заявила, що захоплюється здібностями Костянтина. Її дивує, як у нього вистачає сил займатися бізнесом, сім'єю, та ще й крутити роман з солісткою групи "ВІА Гра" Ерікою Герцег. Про це Брежнєва написала на своїй сторінці в Instagram.

"Читаю новини і в черговий раз захоплююся здібностями свого чоловіка. Він встигає керувати продюсерським центром, курирувати 5 своїх проєктів, бути наставником в "Голосі", писати пісні, знімати кліпи, займатися сім'єю. Також брати участь у всьому, що відбувається в моєму житті...і ще, за словами преси, зустрічатися з Ерікою! Ну просто браво. Товариші н`юсмейкери, спасибі, відкрили очі ", — написала Брежнєва.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: versiya.info

Нагадаємо, що про роман Меладзе з Ерікою Герцег почали писати Telegram-канали. Однак підтвердження інформація не отримала. І, судячи з усього, Брежнєва також скептично ставиться до чуток про зраду чоловіка.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що співачка Альбіна Джанабаєва припинила співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Вона розкрила причину.

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